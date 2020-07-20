Москалькова просит омбудсмена Ломбардии помочь россиянке, у которой опека изъяла дочь

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение омбудсмену региона Ломбардия с просьбой помочь россиянке, подвергшейся домашнему насилию со стороны гражданина Италии, которому органы опеки хотят передать на воспитание дочь пострадавшей. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба уполномоченного.

"Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение омбудсмену региона Ломбардия господину Карло Лио в защиту прав гражданки России Екатерины Галаховой, подвергшейся домашнему насилию со стороны гражданина Италии, которому итальянские органы опеки в настоящее время готовятся передать на воспитание дочь пострадавшей женщины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина не является биологическим отцом девочки. После рождения ребенка супруг "стал агрессивным, что выражалось грубостью, оскорблениями и систематическими избиениями жены в течение двух лет". Россиянка, по данным омбудсмена, обратилась в полицию, ее вместе с дочерью переселили в так называемый секретный дом, где скрывают женщин и детей, переживших домашнее насилие, но после "настойчивых и убедительных" уговоров вернулась в квартиру супруга для мирного разрешения ситуации.

После новых побоев женщина решила вместе с дочерью переехать на другую улицу в том же городе, но не предупредила органы опеки, что стало причиной изъятия ребенка, говорится в сообщении. "С учетом изложенного прошу вас, уважаемый господин Лио, в рамках вашего мандата обратить внимание судебных органов и органов опеки региона Ломбардия о необходимости для ребенка воспитываться с родной любящей матерью и оказать возможное содействие в возвращении Е.А. Галаховой с дочерью Юлией на территорию РФ", - говорится в обращении.