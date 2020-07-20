Лукашенко поздравил Тухманова с 80-летием

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Давида Тухманова с 80-летием, назвав его одним из выдающихся композиторов современности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства в понедельник.

"Многогранный талант и высочайший профессионализм позволили вам стать одним из выдающихся композиторов современности. Умение найти путь к сердцу слушателя явилось основой для создания музыки, ставшей классикой отечественного и мирового искусства", - говорится в поздравлении белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Тухманову доброго здоровья, успехов, счастья и благополучия. "Пусть ваши работы и впредь дарят публике радость и вдохновение, способствуют укреплению культурных связей между народами Беларуси и России", - подчеркнул глава государства.

Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил по классу фортепиано Детскую музыкальную школу им. Гнесиных (ныне Московская средняя специальная музыкальная школа, колледж, им. Гнесиных), после чего поступил на композиторское отделение Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных). Окончил вуз в 1963 г. по классу педагога Фабия Витачека. Дипломной работой Тухманова была кантата на стихи Александра Твардовского из поэмы "За далью даль".

Композитор написал музыку к таким знаменитым композициям, как "Последняя электричка", "Я люблю тебя, Россия", "Мой адрес - Советский Союз", "Мы - большая семья", "День Победы". Композитор работает в различных жанрах, он создавал как эстрадную, так и камерную музыку. Написанные им песни исполняли Александр Градский, Леонид Бергер, Валерий Ободзинский, Нина Бродская, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко.