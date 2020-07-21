"Спасти Бритни Спирс". От кого и почему интернет требует освободить певицу

Вот уже 12 лет она не может распоряжаться своими деньгами без опекуна

На фоне выдвижения рэпера Канье Уэста в кандидаты на пост президента США фанаты 38-летней Бритни Спирс вновь вывели в тренды Twitter хештег #freeBritney ("свободу Бритни"). Пользователи Сети призывают выпустить певицу из-под опеки и признать ее дееспособной. Многие считают несправедливым, что страдающий психическим заболеванием Канье Уэст пытается возглавить страну, в то время, как доведенная до отчаяния разводом и лишением родительских прав Бритни не может принять хоть сколько-нибудь значимого решения без опекунов. В последние годы поп-звезда конца 90-х и начала нулевых, хотя и продолжала заниматься творчеством, не имела права даже водить машину. Все деловые, финансовые и даже личные решения вместо певицы принимал ее отец Джейми Спирс, с которым, по словам самой Бритни, у нее давно непростые отношения. Фанаты считают, что опекуны певицы специально ограничивают ее контакты с внешним миром, чтобы полностью контролировать не только ее жизнь, но и активы, которые до сих пор приносят немало прибыли. Быстрый взлет Карьеру в шоу-бизнесе Бритни Спирс начала еще в детстве. В 11 лет она стала участницей музыкального телешоу Клуба Микки Мауса на канале Disney Channel. Там же снимались Джастин Тимберлейк, Кристина Агилера, Ник Картер из Backstreet Boys и другие будущие кино- и поп-звезды.

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В 1997 году Спирс подписала контракт с Jive Records, а в 1998 вышел ее дебютный сингл ...Baby One More Time, который превратил молодую исполнительницу в мирового поп-идола. Ее одноименный альбом 99-го года только укрепил этот статус. Дальше были концерты и туры, съемки клипов, суперуспешный второй альбом Oops!... I Did It Again (2000 год), который только в первую неделю выхода продался тиражом свыше 1,3 млн экземпляров. Успех певицы задал планку ее карьере на годы вперед. Даже двухлетний перерыв с 2001 по 2003 год не сказался на любви фанатов и критиков. Журнал Forbes несколько раз включал Спирс в списки самых богатых звезд индустрии, а ее рекламные контракты оценивались в миллионы долларов. И если с карьерой у Спирс все было замечательно, то личная жизнь складывалась не очень. Развод и потеря опеки Ее первый брак продлился ровно 55 часов. В 2004 году в Лас-Вегасе певица вышла замуж за актера и друга детства Джейсона Александера. О своем решении она пожалела уже на следующий день. В прошении об аннуляции было сказано, что Спирс "не осознавала своих действий". Уже тогда пресса намекала на ее пристрастие к веществам.

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В том же 2004 году, хотя и со второй попытки, Спирс все же вышла замуж по-настоящему. На этот раз ее избранником стал танцор Кевин Федерлайн, который до этого встречался с актрисой Шар Джексон. За два года семейной жизни у пары родилось двое сыновей — старший Шон Престон и младший Джейден Джеймс. Певица и танцор развелись в 2007 году, но опеку над детьми получил Федерлайн, который смог убедить суд, что Спирс не годится на роль матери. Как пишет издание The New York Post, внезапное решение певицы обрить себя наголо прямо перед камерами связано в первую очередь с приказом суда периодически тестировать ее на алкоголь и наркотики (анализ волос — один из самых точных способов установить присутствие некоторых из веществ в организме). Из-за страха быть пойманной и лишенной родительских прав Спирс якобы и остригла волосы перед объективами около 70 камер. По версии самой исполнительницы, на этот поступок ее подтолкнула смерть тети, которая скончалась от рака.

If you aren’t aware, Britney Spears has been under a conservatorship for nearly a decade now. She was put under a conservatorship after her infamous mental breakdown in 2007 pic.twitter.com/TReSqHQW4L — jarⓋin (@chicvirgo) July 8, 2020

Несколько дней спустя вооруженная зонтиком Спирс напала на заправке на машину папарацци. Фотографии обритой и оскалившейся певицы, бьющей зонтиком по автомобилю, быстро облетели все мировые таблоиды. Были и другие выходки: езда с ребенком на коленях за рулем и даже непонятно откуда появившийся британский акцент. Все это указывало на ее душевные проблемы, которые периодически обострялись. "В то время я проходила через что-то невообразимое со своими детьми и Кевином. Он только что оставил меня, и я была опустошена", — рассказала Спирс в интервью MTV в 2008 году. Критики писали тогда, что Спирс, с детства находящаяся в жестких рамках своего образа гламурной и гиперсексуальной исполнительницы, наконец-то освободилась от оков шоу-бизнеса. Хотя именно после истории со стрижкой и потерей родительских прав с ее реальной свободой было покончено. Продуктивная недееспособность В 2008 году Спирс дважды оказывалась в психиатрической лечебнице. Во время одного срыва она закрылась с сыном в ванной и звонила Федерлайну, якобы предлагая ему $100 млн за полную опеку над детьми. Дело кончилось приездом экстренных служб и принудительной госпитализацией. После этого отец Спирс, который к тому времени развелся с матерью певицы, дважды подавал прошение о "временной опеке" над дочерью и со второго раза получил одобрение. Суд официально поручил Джейми Спирсу следить за имуществом и физическим состоянием исполнительницы, за что он ежегодно получал от нее около $130 тыс. В то же время адвокат семьи Эндрю Уоллет взял на себя обязательство управлять финансовыми активами Спирс. Под его руководством состояние певицы увеличилось на $20 млн. Сам он объяснял это тем, что нанял сотню людей, которые ограждали Спирс от наркотиков и токсичного влияния, чем спас ее от финансового краха.

По мнению юристов, ситуация, в которой оказалась Спирс, нетипична, так как речь идет о достаточно молодой и в первую очередь работоспособной женщине. За 12 лет своей недееспособности она выпустила четыре альбома, давала концерты, была судьей на музыкальном шоу X Factor, а в период с 2013 по 2017 год отыграла 248 выступлений для шоу Piece of Me в Лас-Вегасе. В 2012 году она возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes. При этом, несмотря на активную деятельность и огромные гонорары, Спирс не могла самостоятельно совершать крупные покупки, нанять своего адвоката, принимать деловые решения, водить и даже заводить машину. Зачастую суд признает недееспособными людей, у которых нет перспектив выздоровления до самой смерти. Если же судить по Бритни Спирс, это не совсем так. Исчезновение Спирс В 2019 году стало известно, что Спирс отменяет запланированное в Лас-Вегасе новое шоу Domination. По ее словам, она приняла такое решение на фоне ухудшившегося здоровья отца, "который чуть не умер два месяца назад, когда попал в больницу" после разрыва толстой кишки. Место опекуна на один год заняла помощница Бритни Спирс Джоди Монтгомери. "Мне пришлось принять трудное решение, чтобы сосредоточить все свое внимание и энергию на моей семье в это время. Надеюсь, вы все сможете понять", — написала она в Twitter, приложив к посту свою детскую фотографию с родителями.

I don’t even know where to start with this, because this is so tough for me to say. I will not be performing my new show Domination. I’ve been looking forward to this show and seeing all of you this year, so doing this breaks my heart. pic.twitter.com/kHgFAVTjNA — Britney Spears (@britneyspears) January 4, 2019

После этого инцидента певица исчезла не только со сцены, но и из соцсетей, где перестали появляться ее новые публикации. Некоторые фанаты забили тревогу и стали подозревать, что в жизни самой Спирс что-то пошло не так. Позже выяснилось, что она опять оказалась в больнице. Согласно близким к семье Спирс источникам, певица отправилась туда добровольно, чтобы избавиться от стресса после отмены концертов и болезни отца. Однако, как пишет TMZ, на одном из слушаний в суде сама исполнительница пожаловалась, что на 30-дневное лечение ее отправил отец, на что у него нет законного права. Согласно публикации таблоида, это произошло после того, как певица якобы перестала принимать таблетки. Подозрения о том, что Спирс находится под сильным давлением и тотальным контролем, только укрепились после отказа адвоката семьи Эндрю Уоллета продолжать опеку над певицей. Как пишет издание Los Angeles Times, на судебных заседаниях Уоллет заявил, что "опека занимается многочисленными текущими бизнес-процессами, требующими немедленного внимания" и что его скорая отставка была бы в интересах Спирс, иначе ей может быть причинен "непоправимый вред". По одной из версий, речь шла о том, что опекуны нужны певице в первую очередь для заключения деловых контрактов. Из-за того, что ее репутация была испорчена скандалами, многие партнеры не рискнули бы заключить со Спирс контракт без наличия опекуна, который бы отвечал за ее действия. #свободуБритни Сайт с требованием "освободить" певицу появился еще в 2009 году, после того, как ее впервые признали недееспособной. В защиту Спирс выступали журналисты и знаменитости, в том числе Тэрин Мэннинг и Майли Сайрус.

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По-настоящему вирусным хештег #freeBritney стал благодаря подкасту Britney’s Gram, где изначально ведущие обсуждали публикации певицы в соцсети. Однажды неизвестный мужчина прислал авторам шоу голосовое сообщение, в котором представился бывшим помощником в конторе адвокатов Спирс и заявил, что это отец Бритни заставил ее отказаться от нового шоу в Лас-Вегасе, а также выразил обеспокоенность по поводу свободы исполнительницы. Авторы подкаста заявили, что подтвердили личность источника и его должность. После этого в Сети начали распространяться теории заговоров о том, что Бритни Спирс находится в неволе, что ее делами управляют алчные опекуны, которые пытаются контролировать соцсети и публичные появления Спирс. Спустя неделю исполнительница выложила в Instagram небольшое видеообращение, где рассказала, что ей просто необходимо немного времени, чтобы отдохнуть, собраться и вернуться на сцену. "Не верьте всему, что слышите и читаете", — заключила она.

С тех пор на ее странице появлялись только короткие и не слишком информативные видео. В них она рассказывала про свои любимые песни и любимую еду, танцевала, занималась спортом или просто демонстрировала новые наряды. При этом в комментариях продолжали обсуждать возможность того, что певица не контролирует свои соцсети, а администраторы страницы удаляют "правдивые комментарии". Иногда пользователи просят певицу подать сигнал, к примеру, появиться в следующей публикации в одежде определенного цвета. Однажды это даже сработало и просившие Спирс надеть желтое увидели ее прогуливающейся перед камерой в желтом топе. Однако никто достоверно не знает, читает ли Спирс комментарии подписчиков и сама ли ведет свой Instagram. В 2019 году, когда движение в защиту певицы стало наиболее активным, ее отец подал в суд на блогера с Absolute Britney за распространение ложной информации об опекунстве. Судья приказал блогеру прекратить публиковать неподтвержденные заявления на этот счет. Судебное дело об опеке В мае суд уже второй раз за 2020 год продлил недееспособность певицы — до 22 августа. Сама Спирс не появляется на этих процессах, а заседания проходят в закрытом от прессы режиме. Новость пришла примерно в то же время, когда исполнительница разместила в Instagram видеозапись, где показала, что случайно сожгла свой домашний тренажерный зал после того, как оставила там зажженные свечи.