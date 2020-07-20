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Пандемия коронавируса нового типа

Центр травматологии в Чебоксарах прекратит принимать больных коронавирусом

В данный момент в здании медучреждения проводится заключительная процедура дезинфекции и подготовка помещений и оборудования к плановой работе

ЧЕБОКСАРЫ, 20 июля. /ТАСС/. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, ранее перепрофилированный под инфекционный госпиталь, вернется к плановому приему профильных пациентов, сообщил журналистам в понедельник врио главы Чувашии Олег Николаев.

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"В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавируса медицинское учреждение, помощи которого по направлениям травматологии и ортопедии ждут тысячи пациентов, скоро вернется к выполнению своих основных функций", - пояснил Николаев.

Сейчас в центре расположены 609 больных коронавирусом, их лечение будет продолжено. В остальных частях здания проводится заключительная процедура дезинфекции и подготовка помещений и оборудования к плановой работе.

"Необходимо планировать к возвращению в привычный режим работы и другие медучреждения, которые были перепрофилированы с планового оказания медпомощи на оказание помощи ковидным пациентам", - добавил Николаев.

С начала пандемии коронавирусом в Чувашии заразились 6 264 человека, умерли почти 50 жителей республики. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашияПандемия коронавируса нового типа
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