Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 20 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий присягу для новых сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, сотрудник, впервые поступивший на службу в войска национальной гвардии, приводится к присяге сотрудника войск национальной гвардии. Приведение к присяге осуществляется в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации.

Присягу будут приносить росгвардейцы, имеющие специальные звания полиции. Военнослужащие в России приносят присягу в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе", отдельными законами присяга предусмотрена также для сотрудников ведомств, где присваиваются специальные звания (МВД, МЧС, ФСИН России, Генпрокуратуры и ряда других). Однако при создании Росгвардии этот ритуал не был заложен в профильный закон.

В законе прописывается и текст будущей присяги. Росгвардейцы будут произносить следующие слова: "Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника войск национальной гвардии уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну".