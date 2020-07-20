В Курской области возобновили работу галереи, библиотеки и музеи

КУРСК, 20 июля. /ТАСС/. Большинство культурных учреждений в Курской области, закрытых из-за пандемии коронавируса, с 20 июля возобновили работу с соблюдением правил безопасности и по предварительной записи. Об этом сообщил в понедельник на своих страницах в соцсетях комитет по культуре администрации Курской области.

"Учреждения культуры постепенно возвращаются в привычный ритм работы. Правда, пока с соблюдением некоторых ограничений: помещения дезинфицируют, посетителей принимают только в защитных масках, а в читальные залы и на экскурсии рекомендуют записываться заранее", - говорится в сообщении.

Как уточняется, прием посетителей возобновили в картиной галерее имени А. А. Дейнеки, областном краеведческом музее и его филиалах, библиотеке для слепых имени В. С. Алехина, областной научной библиотеке. Музей археологии до конца августа открыт для посещений в выходные дни по три часа, в будние дни музей работает по штатному расписанию и предварительной записи. Кроме того, Курская государственная филармония начала сезон концертов под открытым небом.

К 20 июля в Курской области выявили 5 893 случая заражения коронавирусной инфекцией, 4 430 человек выздоровели, 49 пациентов умерли.