В Думу внесут законопроект о компенсации найма жилья детям-сиротам

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Парламентарии планируют в ближайшее время внести в Госдуму законопроект о компенсации найма жилья детям-сиротам до момента обеспечения их собственными квартирами. Об этом сообщила в понедельник глава думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

"Мы сейчас вносим проект закона, как и было с военнослужащими в свое время (прекрасное было тогда предложение президента), о том, чтобы оплачивать наем и поднаем, пока не предоставим жилье. То же самое надо сделать здесь", - сказала Хованская на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса, посвященном совершенствованию государственной жилищной политики.

Она подчеркнула, что необходимо оперативно решать проблему обеспечения жильем детей-сирот. "Это второй позор нашей страны после аварийного жилья. Но если с аварийным жильем мы справляемся, то с проблемой детей-сирот мы не справляемся", - сказала депутат.

Хованская полагает, что Министерству строительства РФ необходимо взять на себя функцию по решению этой проблемы. "Это не дело Министерства просвещения РФ. Министерство просвещения РФ, их сотрудники воспитывают детей, а обеспечивать жильем - это компетенция Минстроя. Должна быть программа по жилью для детей-сирот", - уверена глава комитета Госдумы.

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова также отметила необходимость скорейшего решения этого вопроса. "В очереди на жилье стоит более 280 тыс. детей-сирот. Я полагаю важным в решении нашего Совета записать необходимые рекомендации в адрес правительства по ускорению принятия мер в отношении этой категории граждан", - сказала она.