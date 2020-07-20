В Оренбуржье сократят срок самоизоляции для приезжающих при сдаче теста на коронавирус

ОРЕНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Оренбургской области изменило условия самоизоляции для приезжающих из других регионов России, предложив за свой счет сдать тест на коронавирусную инфекцию, отрицательный результат которого позволит сократить домашний карантин с 14 до трех дней. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правительстве региона.

"За последние две недели мы отмечаем значительное снижение выявленных случаев [коронавируса] на въезде - при тестировании в аэропорту, на железнодорожных станциях и автомобильных дорогах, за исключением прибывающих со стороны российско-казахстанской границы. Приезжающие, как и прежде, заполняют анкету и едут домой, затем они в течение трех дней должны сдать тест [на коронавирусную инфекцию] и предоставить результат теста, либо две недели провести на самоизоляции", - уточнила собеседница агентства.

Согласно последним изменениям в соответствующем указе губернатора Оренбургской области, обязательная самоизоляция сохраняется для всех прибывающих в регион, за исключением командировочных и работающих вахтовым методом. В течение трех календарных дней человек может пройти обследование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР. Если возможности сдать платный тест нет, он обязан обеспечить самоизоляцию в течение 14 дней.

По словам вице-губернатора - министра здравоохранения Оренбургской области Татьяны Савиновой, неделю назад в регионе была прекращена практика тестирования всех приезжающих в регион. В понедельник в прямом эфире в Instagram она уточнила, что это связано с возражениями населения: не всегда удобные условия и занимает время. Вице-губернатор добавила, что процедура была бесплатной для граждан, но назвала это "дорогим удовольствием" для бюджета.

"Сейчас я предлагаю каждому въезжающему самостоятельно позаботиться о своем состоянии здоровья, особенно обращаю внимание работодателей на возвращающихся с юга. В последнюю неделю тестирования мы заметили тенденцию увеличения положительных находок без симптомов у лиц, которых возвращались с моря", - сказала она.

В Оренбургской области официально зарегистрирован 5 701 случай коронавирусной инфекции, в том числе 115 - за прошедшие сутки. По данным оперштаба региона, выздоровели 4 107 человек, 34 умерли. В стационарах находятся 807 человек с коронавирусом, 56 пациентов в тяжелом состоянии, 12 - на искусственной вентиляции легких, 191 пациент получает кислородную поддержку, еще 520 - в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.