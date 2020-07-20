Размытый склон мемориала в Змиевской балке в Ростове восстановят за пять дней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Произошедшие из-за ливней повреждения склона мемориального комплекса "Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" в Ростове-на-Дону устранят в течение пяти дней. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации города, для предотвращения таких инцидентов будет установлен бордюр.

"Для восстановления целостности объекта в течение пяти рабочих дней будут устранены повреждения склона, а именно будут выполнены работы по расчистке осевшего грунта и заполнению им образовавшейся в склоне пустоты. В ближайшее время будут предприняты меры для предотвращения повторного обрушения склона, для этого планируется установить бордюр протяженностью 450 м", - привели в пресс-службе слова главы администрации города Алексея Логвиненко.

Он также отметил, что это не только памятное место для ростовчан, но и объект культурного наследия регионального значения, поэтому и отношение к данному мемориальному комплексу у города особое.

Накануне в пресс-службе городской администрации сообщили, что на территории объекта произошло обрушение склона между вторым и третьим пилоном, потоками воды смыло травяной покров и грунт шириной 43 м, длиной 14 м, глубиной 2,5 м. Дождь смыл около 80 кубометров земли. Осевший грунт вымыло на надгробье, пешеходную зону "Дороги скорби", на посадки можжевельника.

По данным архивных источников, в августе 1942 года нацистами в Змиевской балке были убиты более 27 тыс. беззащитных мирных граждан разных национальностей и вероисповеданий. В 1975 году на месте казни и захоронения создан мемориал.