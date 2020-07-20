В Иркутской области пожилые жители смогут пройти диспансеризацию в августе

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Поликлиники Иркутской области смогут в августе провести бесплатное полное обследование пожилых жителей региона, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

"Мы проведем диспансеризацию старшего поколения, тех, кто находится на самоизоляции. Планируется, что обследование будет проходить в поликлиниках по месту жительства, в определенные дни, вероятнее всего, в субботу, чтобы не допускать массового скопления людей", - пояснил Кобзев.

Он также отметил, что за последние двое суток число выздоровевших от коронавируса жителей региона превысило число заболевших. В настоящее время на домашнем лечении от коронавируса находятся 2936 человек, госпитализировали 1215 пациентов, 91 из которых находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 7398 человек.

"За последние двое суток в регионе выздоровевших больше, чем заболевших. Цифры обнадеживают, однако расслабляться нельзя. Все поликлиники и учреждения здравоохранения включились в работу по сопровождению больных, которые проходят лечение на дому", - добавил врио губернатора.