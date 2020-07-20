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Путин подписал закон о допустимом весе посылок и бандеролей для заключенных

Как следует из документа, максимальный вес одной передачи или посылки заключенному не должен превышать 20 кг, вес одной бандероли не должен быть больше 5 кг

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (УИК) устанавливается максимальный вес для посылок, передач и бандеролей заключенным. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как следует из закона, максимальный вес одной передачи или посылки заключенному не должен превышать 20 кг, вес одной бандероли не должен быть больше 5 кг.

Ранее кодекс содержал лишь отсылочную норму к почтовым правилам, которые утверждаются постановлением правительства. ФСИН России отмечала, что на практике возникают трудности при осуществлении сотрудниками исправительных учреждений принятия и хранения посылок, вес которых превышает 20 кг, без специального технического оборудования.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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