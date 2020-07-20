Глава Пермского края поручил разобраться с подключением новостроек к энергосетям

ПЕРМЬ, 20 июля /ТАСС/. Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минстрою разобраться с подключением новых жилых домов к сетям электроснабжения. Проблемы возникли у местного застройщика "СтройПанельКомплект", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Квартиры проданы по договорам долевого участия, в одном доме граждане уже готовы к заселению, в другом ждут скорого ввода в эксплуатацию. Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше установленного срока. Чтобы этого не происходило, нужно устранить административные барьеры, с которыми сталкиваются застройщики", - цитирует пресс-служба слова Махонина.

В пресс-службе отметили, что компания-застройщик оплатила все работы по подключению к энергосетям двух домов по улице Весенней у "МРСК Урала", но в самой компании им отказали, поэтому они обратились за помощью к местным властям.

"Минстрой провел внеплановое совещание с "МРСК Урала". Сотрудникам ресурсоснабжающей организации даны поручения от руководства компании разобраться в ситуации, сложившейся на объектах по ул. Весенней, 30, 32, устранить все проблемные вопросы и провести подключение", - уточнили в пресс-службе.