Египет будет производить вакцину от коронавируса для всей Африки

КАИР, 20 июля. /ТАСС/. Каир и Пекин договорились о производстве в Египте разработанной в Китае вакцины от нового коронавируса для всего Африканского континента. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Министерства здравоохранения и народонаселения Египта Халед Мугахед.

По его словам, соответствующее соглашение достигнуто на встрече главы Минздрава Египта Халы Заид и посла Китая в Египте Ляо Лицяна.

"В частности, обсуждалось участие Египта в проведении экспериментов по созданию на территории арабской республики в сотрудничестве с китайской компанией одного из международных центров по производству вакцин против нового коронавируса, - рассказал он. - После того, как эффективность испытуемой сейчас в Китае вакцины будет доказана, будет налажено ее производство в Египте на базе государственной компании по биологическим препаратам и вакцинам "Вакцера" под контролем правительств двух государств".

Китайская компания, пояснил Мугахед, в настоящее время проводит третий этап экспериментов по созданию вакцины, и после признания ее эффективности между двумя странами будет подписано соответствующее соглашение. После того, как производство вакцины будет поставлено на поток, "Вакцера" начнет ее производство для всего Африканского континента, добавил представитель Минздрава.

Египет считается одним из региональных лидеров в области фармацевтики. Здесь производятся многие лекарственные препараты мировых марок, а также дженерики, которые стали результатом сотрудничества с крупными фармацевтическими компаниями мира.