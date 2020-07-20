ВОЗ обеспокоена последствиями пандемии для коренных народов

ЖЕНЕВА, 20 июля. /ТАСС/. Коренные народы особенно уязвимы перед пандемией коронавируса. На это обстоятельство обратил на брифинге в Женеве в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Наиболее бедные и уязвимые люди подвергаются особому риску, - отметил он. - Это относится к коренным народам повсюду в мире - в городских и отдаленных районах".

Как подчеркнул глава ВОЗ, "хотя в глобальном масштабе риску подвергаются все коренные народы, ВОЗ глубоко обеспокоена воздействием вируса на коренных народы в [Северной и Южной] Америке". Гендиректор сообщил, что по состоянию на 6 июля среди коренного населения этого региона было зарегистрировано более 70 тыс. заразившихся коронавирусом и более 2 тыс. умерших.