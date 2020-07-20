МАГАС, 20 июля. /ТАСС/. Республиканский онкологический диспансер Ингушетии в 2020 году получит более 20 единиц нового оборудования по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом на совещании в правительстве сообщила министр здравоохранения региона Зарема Льянова.

"В целях повышения доступности, качества и эффективности лечения онкологических заболеваний на 2020 год запланировано приобретение 23 единиц медицинского оборудования в республиканский онкологический диспансер, в том числе аппарата магнитно-резонансной томографии, помещение под который находится на стадии подготовки. Помимо этого, сформирована заявка на приобретение аппарата С-дуга, сканирующего микроскопа, бронхоскопа, видеодуоденоскопа, колоноскопа, потолочного бестеневого светильника", - отметила Льянова.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил по итогам года предоставить подробный анализ по ситуации, по каждой приобретенной единице оборудования, а также по организации условий эксплуатации и обслуживания аппаратов.

"Предусмотрите пригодные для размещения и функционирования техники помещения, подготовьте специалистов для работы с ними, иначе пользы от этих аппаратов жителям республики не будет. Все что касается здоровья людей - самое важное направление. За оборудование лично ответят все ответственные руководители", - сказал Калиматов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.