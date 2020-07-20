Роспотребнадзор разъяснил порядок посещения детдомов во время пандемии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор разъяснил порядок посещения детских домов и других детских социальных учреждений в период пандемии нового коронавируса. В них могут приходить родители, опекуны, волонтеры, занимающиеся присмотром и уходом за детьми, их воспитанием, обучением, реабилитацией и оздоровлением, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Ранее Роспотребнадзор разработал санитарные правила по работе детских соцучреждений в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которым посещение организации запрещается для лиц, не связанных с ее деятельностью.

"Территориальным органам Роспотребнадзора при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора <...> в отношении социальных организаций для детей и в целях формирования единообразной правоприменительной практики следует исходить из того, что пунктом 3.7 санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 не установлен запрет на посещение социальных организаций для детей лицами (родители, представители органов опеки, опекуны, попечители, добровольцы, волонтеры), которые оказывают услуги, напрямую связанные с деятельностью социальных организаций (присмотр и уход за детьми, в том числе больными, воспитание, обучение, развитие, реабилитация, оздоровление)", - говорится в сообщении.

При этом при входе гражданам необходимо провести бесконтактную термометрию и не впускать в учреждение лиц с признаками респираторных заболеваний и температурой тела выше 37 градусов. Во время нахождения в организации им нужно быть в маске, перчатках и использовать антисептики для рук. В соцучреждениях должен быть проведен усиленный дезинфекционный режим в период посещения детей, а также генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств.