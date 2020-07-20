На Ставрополье к 2021 году введут единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют к концу 2020 года ввести в крае единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Он позволит жителям оплачивать услуги оперативно и на понятных и прозрачных принципах обслуживания, сообщил в понедельник губернатор Владимир Владимиров.

"На Ставрополье будет внедрен единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги. Рассчитываю, что единая платежка может быть внедрена к концу этого года или, по крайней мере, в 2021 году", - написал Владимиров на своей странице в Instagram. Он отметил, что документ позволит платить быстро, удобно, на понятных и прозрачных принципах обслуживания.

"Пока единая платежка работает в крае в основном в Ставрополе. В других территориях, чтобы оплатить коммуналку, люди нередко вынуждены сами ходить по офисам снабжающих компаний или их уполномоченных организаций. Платеж по каждой квитанции (свет, тепло, вода, вывоз мусора и т.д.) отдельный, и с каждого - отдельная комиссия. Которая, в зависимости от территории, может различаться в разы", - добавил глава региона.