В Адыгее больницы возобновили плановую госпитализацию

"С сегодняшнего дня в Адыгее возобновлена плановая госпитализация пациентов в республиканскую взрослую и детскую больницы. В первую очередь речь идет о пациентах, нуждающихся в плановой операции и курсовом лечении, без которого повышается риск развития осложнений имеющихся заболеваний", - написал он.

МАЙКОП, 20 июля. /ТАСС/. Республиканские больницы Адыгеи, закрытые из-за пандемии коронавируса для планового приема пациентов, возобновили работу в штатном режиме, сообщил в понедельник в Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

При этом будут соблюдаться все меры предосторожности: пациентов обследуют на наличие коронавирусной инфекции за семь дней до поступления в стационар, а в день поступления будет проводиться осмотр и измерение температуры. Число пациентов в одной палате ограничат.

Продолжат принимать плановых пациентов с соблюдением строгих санитарно-эпидемических мер взрослые и детские поликлиники, диагностические центры, стоматологические поликлиники и кабинеты, женские консультации, уточнил Кумпилов.

"Крайне важно, чтобы система здравоохранения вернулась к прежнему ритму, чтобы все люди могли своевременно получать качественную медицинскую помощь. Именно для этого в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" автопарк Шовгеновской центральной районной больницы пополнился тремя санитарными машинами", - добавил глава региона.

Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на понедельник в республике коронавирусная инфекция выявлена у 2 411 человек (плюс 27 человек за последние сутки), на лечении находятся 465 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 1 930 человек, умерли 16. Больше всего случаев заражения коронавирусом выявили в Майкопе - 739 и Тахтамукайском районе - 474.