В Карачаево-Черкесии по итогам ЕГЭ по русскому языку объявили первую стобалльницу

ЧЕРКЕССК, 20 июля. /ТАСС/. Максимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку набрала жительница Черкесска Армида Бересланова. Это первая стобалльница в Карачаево-Черкесии в этом году, сообщили в понедельник в Министерстве образования и науки региона.

"Бересланова Армида - выпускница 11 класса МКОУ "Гимназия №17" открыла сезон стобалльников в Карачаево-Черкесии, набрав максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Бересланова с первого класса получала высокие оценки за обучение, за курс основного общего образования она получила аттестат особого образца. По окончании школы за курс среднего общего образования Армида получила аттестат особого образца и медаль "За особые успехи в учебе".

Единый госэкзамен в Карачаево-Черкесии в 2020 году сдают 1 948 человек. На территории республики организовано 15 пунктов проведения экзамена.

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году были перенесены на июль из-за пандемии коронавируса. Последний экзамен - по иностранному языку - пройдет 22 и 23 июля.