ВЛАДИКАВКАЗ, 20 июля. /ТАСС/. Детские сады в Северной Осетии заработают после снятия отдельных ограничений, введенных ранее на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"С 21 июля в Северной Осетии заработают детские сады", - говорится в сообщении.

С завтрашнего дня дошкольные образовательные учреждения начинают работать в Моздокском и Дигорском районах, с 22 июля - во Владикавказе, кроме 27-го, 34-го и 74-го детских садов, в которых продолжается ремонт, в Ирафском районе - с 27 июля. В Алагирском районе с 22 июля заработают три детских сада, остальные - с 1 августа. С 1 августа дети смогут посещать дошкольные образовательные учреждения в Ардонском, Пригородном и Кировском районах. С 15 августа к ним присоединится Правобережный район, где до этого времени будут работать два дежурных детских сада.

"К нам поступало очень много вопросов от родителей, связанных с открытием детских садов. И с завтрашнего дня дошкольные учреждения начинают функционировать, но со строгим соблюдением требований Роспотребнадзора, таких как утренняя термометрия, дезинфекция помещений и кварцевание", - цитирует пресс-служба министра образования и науки республики Людмилу Башарину.