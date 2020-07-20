В Буденновске завершили благоустройство парка им. Борцов Революции

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Благоустройство парка им. Борцов Революции, созданного более 50 лет назад, завершилось в городе Буденновске Ставропольского края. Здесь появились детские зоны и спортивные площадки, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"В Буденновске завершено благоустройство парка имени Борцов Революции. Этот город стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. На реализацию проекта из средств федерального бюджета городу-победителю было выделено 54 млн рублей. Помимо этого, из краевого и местного бюджетов на благоустройство выделено более 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в парке создали детские игровые и спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола и тенниса, зону для выгула собак со специальными тренажерами, современные фото-зоны. Также полностью обновили систему полива парка. Вся территория теперь соединена новыми пешеходными дорожками с обновленным освещением.

Отмечается, что за обновление данной территории проголосовало более 1 000 жителей Буденновска, так как этот парк представляет собой излюбленное место отдыха горожан. Он находится в центральной части города, вблизи центрального городского автовокзала и еще одного городского парка - Лермонтовского.

Парк им. Борцов Революции был создан в 1964 году. Здесь в 1922 году был установлен одноименный памятник - братская могила партизан, погибших в годы Гражданской войны.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях впервые состоялся в 2018 году. За три года эксперты отобрали 240 проектов-победителей из 69 регионов страны. Все финалисты получили гранты на благоустройство парков, скверов, площадей или улиц на сумму от 30 млн до 100 млн рублей. Конкурс входит в национальный проект "Жилье и городская среда".

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.