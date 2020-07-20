Каждый день онлайн-форума "Машук" посвятят ключевому событию Великой Отечественной войны

ПЯТИГОРСК, 20 июля. /ТАСС/. Каждый день Северо-Кавказского молодежного онлайн-форума "Машук-2020", приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, будет носить имя города-героя или ключевого события войны, сообщает в понедельник пресс-служба форума.

"Каждый день форума будет носить имя города-героя или ключевого события войны, например, день города-героя Тулы, день битвы за Кавказ. Каждое утро будут транслироваться видеоролики, рассказывающие о событиях в том или ином городе или местности. Машуковцы примут участие в пяти федеральных акциях: "Диктант Победы", "Свеча памяти", "Радость Победы", "Письмо Победы", "Бессмертный полк", - приводятся в сообщении слова руководителя культурной программы форума Александра Войскового.

Он отметил, что одним из 16 вечерних мероприятий станет фестиваль свободного творчества, посвященный 75-летию Победы. "Это самые крупные активности, но вся программа форума будет пронизана мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне", - добавил руководитель культурной программы.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, и впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа.