Более 200 млн рублей требуется для ликвидации свалки "Черная дыра" в Дзержинске

ТАСС, 20 июля. Завершение работ по ликвидации свалки промышленных отходов "Черная дыра" в городе Дзержинске Нижегородской области потребует 215 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в понедельник.

Ранее сообщалось, что работы по ликвидации свалки завершатся осенью 2021 года, а не в 2020 году, как планировалось ранее. Это связано с выявлением дополнительных объемов пастообразных отходов на объекте.

"Совместно с Минприроды России решаем вопрос о выделении дополнительных средств на обезвреживание этих отходов на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов. По предварительным расчетам, которые выполнил подрядчик, на эти цели необходимо 215 млн рублей", - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова.

Он также отметил, что полигон ТБО "Игумново" и шламонакопитель "Белое море" - два других объекта накопленного экологического ущерба в Дзержинске - полностью ликвидированы. "Теперь они безопасны: эти объекты закрыты защитными экранами, и негативного воздействия на окружающую среду больше нет", - приводятся в сообщении слова Егорова.

В июне 2011 года Дмитрий Медведев, занимавший в то время пост президента РФ, поручил властям Нижегородской области заняться ликвидацией полигона ТБО "Игумново", а также подготовить проекты ликвидации свалки промотходов "Черная дыра" и шламонакопителя "Белое море". Общий объем отходов по этим трем объектам составлял 13,3 млн тонн. Стоимость работ по рекультивации свалок составляет 7,2 млрд рублей. Полную ликвидацию всех трех объектов накопленного экологического ущерба в Дзержинске планировалось завершить в 2020 году.