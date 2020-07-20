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Пандемия коронавируса нового типа

В Энгельсе изолировали 33 водителей автобусов из-за контакта с зараженной коронавирусом

Коронавирус обнаружили у медработницы, которая проводила предрейсовые осмотры

ТАСС, 20 июля. Более 30 водителей автобусов отстранили от работы в городе Энгельс Саратовской области после контакта с заразившейся коронавирусом медработницей, сообщила в понедельник журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Галина Архипова.

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По данным местных СМИ, водители контактировали с зараженной коронавирусом медработницей, которая проводила предрейсовые осмотры.

"Первоначально была озвучена цифра, что порядка 140 водителей контактировали. Было проведено расследование: контактировало только 33 водителя. Все отстранены от работы, их обследовали, направлены предписания работодателями об их изоляции", - сказала Архипова.

По данным на 20 июля, в Саратовской области зарегистрировано 93 лабораторно подтвержденных новых случая коронавирусной инфекцией. Общее количество заразившихся составляет 8 349. Выздоровели с начала эпидемии 4746 человек, за сутки - 25. Регион находится на первом этапе снятия ограничений.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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