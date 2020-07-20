Около 90 участников собрал фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020" в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 20 июля. /ТАСС/. Фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020" открылся в окрестностях села Куруш в Докузпаринском районе Дагестана на высоте 2 560 м над уровнем моря. Мероприятие собрало около 90 альпинистов и любителей горного туризма из разных регионов России, сообщил ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы министерства по туризму и народным художественным промыслам региона Нариман Балахмедов.

"Всероссийский фестиваль экстремального туризма "Ярыдаг-2020" стартовал около села Куруш. Фестиваль собрал команды из Москвы, Краснодара, Астрахани и других регионов страны, а также несколько дагестанских команд - в общей сложности порядка 90 человек. Все они разбиты на команды и отправились на несколько маршрутов различной сложности", - сказал Балахмедов. По его словам, фестиваль "Ярыдаг" проводится уже в шестой раз и стал "одним из основных мероприятий в масштабах страны, на который собираются любители экстремального туризма".

Собеседник агентства сообщил, что в воскресенье состоялась официальная часть открытия фестиваля.

По словам Расула Ибрагимова, фестиваль "Ярыдаг-2020" проходит в самой высокой части Дагестана, именно здесь расположен уникальный горный комплекс Шалбуздаг-Базардюзи-Ярыдаг. "Наш фестиваль уже успел зарекомендовать себя как проект, который способствует пропаганде активного образа жизни и развитию экстремальных видов туризма и спорта в Дагестане. Это и является основной целью фестиваля", - приводит пресс-служба слова министра.

Как сообщал ТАСС ранее, организаторами фестиваля выступают Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, администрация Докузпаринского района республики и региональная федерация спортивного туризма. В этом году он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В программе фестиваля: классификационные соревнования по альпинизму, восхождения разных категорий сложности, трекинговые маршруты, скалолазание, горный бег и другие виды спортивного туризма и активного отдыха.