В Верховном суде сообщили о снижении числа осужденных за торговлю людьми

ВЕНА, 20 июля. /ТАСС/. Число осужденных за торговлю людьми в России снизилось с 48 человек в 2015 году до 16 в 2019 году. Об этом сообщил в понедельник судья Верховного суда РФ и член судебной коллегии по уголовным делам Олег Зателепин в режиме видеосвязи на 20-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми в ОБСЕ. Тема мероприятия в 2020 году звучит как "Остановить безнаказанность. Восстановление справедливости путем эффективного уголовного преследования за торговлю людьми".

Представитель Верховного суда РФ обратил внимание, что участники конференции проинформировали "о наличии общемировой тенденции сокращения за последние годы числа уголовных дел, связанных с торговлей людьми, при условии роста количества выявленных жертв".

"Такая тенденция имеет место и в России, - проинформировал Зателепин. - Мы отдаем себе отчет, что эти цифры, к сожалению, не означают, что мы на пути к победе над этим чудовищным для XXI века преступления. Мы понимаем, сколько торговцев людьми с учетом высокого уровня латентности остаются безнаказанными".

По его словам, в целях повышения эффективности уголовного преследования необходимо предусматривать в уголовных законах отдельную норму или несколько норм, посвященных торговле людьми. "В российском уголовном законе торговлю людьми составляют не только вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей, а также купля-продажа и иные сделки в отношении человека. Изучение судебной практики показало, что именно последние действия вменяются чаще всего торговцам людьми", - заявил судья.

"С 2008 года купля-продажа и иные сделки в отношении человека могут совершаться с любой целью, а не только с целью эксплуатации, как это было до 2008 года, как это предусмотрено в Палермском определении. Такое изменение нашего уголовного закона существенным образом отразилось на статистике судимости за торговлю людьми. Сравнение числа осужденных до 2008 года и после показывает их значительный рост: в три и более раза по сравнении с предыдущими годами", - указал он.

Как добавил Зателепин, в понятии торговли людьми в России отсутствует такой элемент Палермского определения, как указание на средство совершения торговли людьми. "Такой законодательный прием нам представляется удачным, поскольку позволяет охватить более широкий круг опасных деяний, защитить большее количество пострадавших от торговли людьми", - подчеркнул он.