Власти Петербурга подготовили проект документа о переименовании станции метро в "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга подготовил проект постановления губернатора города Александра Беглова, меняющее название станции метрополитена "Новокрестовская" на "Зенит". Проект документа с 20 июля по 2 августа будет проходить антикоррупционную экспертизу, следует из информации, опубликованной в понедельник на сайте городского правительства.

"Внести изменение в постановление правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 536 "О наименовании станций метрополитена", заменив в пункте 1 постановления слова "Новокрестовская" - юго-западнее дома №15 по Северной дор. (условное название "Новокрестовская")" словами "Зенит", - говорится в проекте постановления.

Ранее Санкт-Петербургская межведомственная комиссия по наименованиям (топонимическая комиссия) поддержала переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит" в честь петербургского футбольного клуба, ставшего по итогам этого сезона шестикратным обладателем титула чемпиона России.

С предложением переименовать станцию футбольный клуб "Зенит" ранее обратился в городское правительство. В руководстве ФК ранее отмечали, что рассчитывают на переименование станции до конца футбольного сезона, то есть до конца мая 2020 года. Клуб при этом заявлял о готовности покрыть расходы на переименование.

5 июля "Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы в гостях над "Краснодаром" со счетом 4:2, петербургский клуб выиграл чемпионат России второй год подряд под руководством Сергея Семака. 8 июля "Зенит" после игры на своем поле с "Сочи" (сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1) был награжден кубком чемпионов Российской премьер-лиги и золотыми медалями. В сезоне-2018/2019 "Зенит" стал пятикратным чемпионом России и получил предыдущий трофей на вечное хранение. Также команда из Санкт-Петербурга является чемпионом СССР 1984 года.