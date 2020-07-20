Власти Ленобласти отменили режим ЧС на ликвидированной свалке в Колтушах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области отменило режим чрезвычайной ситуации на территории ликвидированной несанкционированной свалки в Колтушском сельском поселении Всеволжского района, сообщили в понедельник в пресс-службе региона.

"ЧС в Колтушах официально прекращена", - говорится в сообщении.

Суть дела

По данным СК, вблизи деревни Старая были обнаружены остатки стройматериалов, автомобильные покрышки, обломки железобетонных изделий, газобетона, сантехники, запчасти для автомобилей, канистры с остатками горюче-смазочных материалов. В пробах воздуха и сточных вод было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Отходы на несанкционированной свалке относятся к различным классам опасности от второго (высокоопасные) до четвертого (малоопасные). Режим чрезвычайной ситуации на свалке действовал с 6 марта.

10 июля свалку ликвидировали. С собственника земельного участка планируется взыскать расходы областного правительства по ликвидации свалки на сумму около 100 млн рублей, а также 280 млн рублей штрафа за ущерб экологии. Кроме того, собственник участка стал фигурантом уголовного дела по статье о нарушении правил обращения с экологически опасными отходами. Ему предъявлено обвинение, он задержан.

Уголовное дело по факту организации незаконной свалки в Колтушском сельском поселении следователи возбудили в конце марта. Администрация региона также планирует настоять на изъятии земельного участка. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил экономическому блоку проанализировать возможность организации на этой площадке технопарка.

Сумму ущерба, нанесенного экологии Колтушского сельского поселения, власти региона предварительно оценили в 80 млн рублей. С целью установления размера ущерба были назначены судебные экспертизы.