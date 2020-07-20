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Власти Чечни удивлены, что Кадыров еще не был включен во все санкционные списки США

По словам главы парламента республики Магомеда Даудова, он несогласен с обвинениями в адрес Кадырова, так как в регионе права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач

ГРОЗНЫЙ, 20 июля. /ТАСС/. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов выразил удивление, что у США остались санкции, под которые еще не попал глава региона Рамзан Кадыров. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Единственное, что было неожиданным в данном заявлении - только то, что еще остаются какие-то "санкции", которые не применили к главе Чеченской Республики. На этот раз обвиняют в причастности к "нарушениям прав человека". В Чеченской Республике права человека и гражданина возведены в ранг приоритетных государственных задач. И об этом им скажет любой житель", - написал Даудов.

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Старшая дочь главы Чечни, руководитель дома моды Firdaws Айшат Кадырова также прокомментировала запрет на въезд в США. "Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего отца остается незаметной. И предположить не могла, что стану настолько известной в далекой стране за океаном, что мое имя будет включено в какие-то там их списки. Но именно этот факт позволил мне еще раз убедиться, что я все делаю правильно", - написала она на своей странице в Instagram.

Ранее Госдеп США обвинил Кадырова в причастности к нарушению прав человека и ввел визовые санкции против него, его супруги Медни Кадыровой, а также дочерей Айшат и Хадижат.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичСШАРоссияЧечня
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