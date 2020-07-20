В Думе предлагают кабмину обсудить госзаказ на разработку лекарств от редких заболеваний

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия") обратился к Минздраву и Минпромторгу с просьбой изучить возможность формировать государственный заказ на разработку и производство отечественных аналогов лекарств от редких заболеваний. Об этом депутат сообщил журналистам по итогам заседания экспертного совета по орфанным заболеваниям.

"Я предложил на следующем заседании экспертного совета (парламентских слушаниях) заслушать Министерство здравоохранения и Министерство промышленности по вопросу о формировании централизованного долгосрочного государственного заказа на разработку и производство отечественных аналогов лекарств от редких заболеваний", - отметил Огуль.

По его словам, сегодня в России производится только 11 из 34 препаратов, которые используются при лечении орфанных заболеваний. Кроме того, из 28 зарегистрированных в Минздраве препаратов только 10 - отечественного производства. "При этом закупка лекарств за границей, во-первых, создает высокую нагрузку на бюджетную систему (годовой курс лечения одного ребенка со СМА препаратом "Спинраза" стоит порядка 50 млн рублей), а во-вторых, ставит под угрозу бесперебойное обеспечение "орфанных" пациентов необходимыми препаратами", - подчеркнул Огуль.

В свою очередь, разработка отечественных аналогов импортных лекарств позволит снизить расходы бюджета на лечение орфанных заболеваний, а также со временем создать в России собственную научно-техническую и производственную базу для научных изысканий, разработки и внедрения такого рода препаратов. "По данным Минздрава и Минпромторга, ряд частных фармацевтических компаний сейчас ведут работу по выводу на рынок отечественных аналогов импортных препаратов от редких заболеваний. Мы должны понимать, какие из них создаются с помощью бюджетных средств, где используется госзаказ, по каким конкретно препаратам. И можно ли рассмотреть возможность целевого бюджетного финансирования научных разработок по созданию всего комплекса отечественных препаратов для лечения редких заболеваний", - отметил Огуль.