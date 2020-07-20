Москалькова проверила условия содержания в СИЗО Сафронова и Фургала

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник посетила в СИЗО "Лефортово" журналиста Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.

"Проверила соблюдение порядка и условий содержания под стражей, оказания им медицинской помощи", - сообщила омбудсмен ТАСС. "Заключенные отметили, что отношение в СИЗО к ним доброжелательное, питание хорошее, медицинская помощь им оказывается профессионально и в полном объеме", - отметила Москалькова.