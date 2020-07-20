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Признание РПЦ подлинности екатеринбургских останков остается за Архиерейским собором

Митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил, что церкви известно о результатах экспертизы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) ознакомлена с результатами экспертиз "екатеринбургских останков", однако последнее слово в вопросе признания Церковью их подлинности остается за Архиерейским собором. Об этом сказал ТАСС в понедельник секретарь Патриаршей комиссии по изучению результатов экспертизы останков, найденных под Екатеринбургом, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

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"Церкви известно о результатах экспертизы, мы непосредственно работаем с учеными, участвующими в ней. Проводится и своя собственная экспертиза. Для Церкви последнее слово [в вопросе признания подлинности екатеринбургских останков] остается за Архиерейским собором", - сказал митрополит.

Следственный комитет в сентябре 2015 года возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертизы. В июле 2018 года Следственный комитет России сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению.

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