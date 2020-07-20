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Пандемия коронавируса нового типа

Около 230 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

Число смертей из-за COVID-19 увеличилось более чем на 5 тыс.

ЖЕНЕВА, 20 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 230 тыс., превысив 14,3 млн. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и приблизилось к 604 тыс.

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По состоянию на 11:00 мск 20 июля в мире были зарегистрированы 14 348 858 инфицированных и 603 691 умерший. Заразившихся стало за сутки больше на 229 780, число умерших увеличилось на 5 111. Днем ранее было выявлено 166 735 случаев заражения и 4 496 летальных исходов. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 7 584 675. За сутки этот показатель вырос на 133 573. Число умерших там увеличилось на 3 107 и достигло 309 309. В Европе зарегистрировано 3 079 218 заразившихся и 207 535 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 17 145, количество умерших увеличилось на 490.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там количество инфицированных достигло 1 436 141, зафиксировано 34 388 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 44 734, умерли 845 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 3 685 460. Далее следуют Бразилия (2 074 860), Индия (1 118 043), Россия (777 486), ЮАР (364 328), Перу (349 500), Мексика (338 913), Чили (330 930), Великобритания (294 796) и Иран (273 788).

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