Власти Ивановской области разрешили проведение тренировок на открытых спортивных площадках

ТАСС, 20 июля. Тренировочный процесс для спортсменов и занятия физической культурой на открытых сооружениях возобновили в Ивановской области. Соответствующий указ губернатора региона Станислава Воскресенского размещен в понедельник на сайте правительства региона.

"Разрешить: проведение тренировочного процесса спортсменами и тренерами из списка кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2020 год, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации, а также членам спортивных сборных команд Ивановской области. Осуществление занятий физической культурой и спортом на открытых уличных плоскостных спортивных площадках и иных открытых спортивных сооружениях", - говорится в документе.

Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. В общественном транспорте, легковом такси необходимо носить маски и перчатки, уточняется в документе.

9 июля был ослаблен режим самоизоляции для людей старше 65 лет: им разрешено выходить из дома в аптеку и в магазин за товарами первой необходимости, а также выгуливать собак и выносить мусор. 16-летним подросткам также разрешили без родителей посещать торгово-развлекательные центры, ранее это могли делать только совершеннолетние. Торговые центры начали работать в регионе с 7 июля, с 6 июля открыли детские сады, библиотеки, автошколы, летние кафе, возобновили действие социальных карт и транспортного приложения универсальных карт школьника, оказание плановой медицинской помощи, прогулки на свежем воздухе.

К 20 июля в Ивановской области 5 998 заразившихся коронавирусом. Из них, по данным регионального оперативного штаба, 4 262 человека выздоровели, 64 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,5 млн человек, более 606 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 777 486 случаев заражения, выздоровели 553 602 человека, умерли 12 427. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.