Трамп считает ношение защитной маски проявлением патриотизма

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Ношение защитной маски в США в свете пандемии нового коронавируса является проявлением патриотизма. Соответствующее сообщение разместил в понедельник в Twitter американский лидер Дональд Трамп, который ранее редко надевал маску на публике.

"Мы едины в нашем стремлении победить невидимый китайский вирус (так президент называет коронавирус - прим. ТАСС), и многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда вы не можете соблюдать социальное дистанцирование. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!" - написал глава государства. Трамп прикрепил к сообщению фотографию, на которой он изображен в маске.

Ранее американский лидер заявил, что не намерен вводить в стране в свете пандемии правило, согласно которому всем жителям следует носить защитные маски. Он отметил, что ношение маски полезно, хотя может иметь и некоторые негативные последствия.

Трамп 12 июля впервые на публике надел защитную маску во время посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. До этого он неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски. В начале июля в одном из интервью президент отметил, что в защитной маске он похож на персонажа комедийного вестерна - Одинокого рейнджера, который носил черную маску.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 140,7 тыс. человек.