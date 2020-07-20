РБК: в аэропортах могут появиться отдельные курилки для пользователей электронных сигарет

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специальные курилки для пользователей электронных сигарет могут появиться в аэропортах России в случае принятия закона, приравнивающего электронные сигареты к табаку. Об этом в понедельник пишет издание РБК со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"В случае внесения изменений [в антитабачный закон], которые распространяли бы данную норму на электронные сигареты, такие курилки могут быть созданы", - отметили изданию в министерстве.

В то же время в пресс-службе ведомства отметили, что такие курилки в аэропортах могут стать способом продвижения табака и никотина, если у них будет стильное оформление, удобное расположение, а также обзор со стороны несовершеннолетних.

Закон и законопроект

Законопроект о приравнивании электронных сигарет и кальянов к обычным сигаретам был принят в первом чтении в декабре прошлого года, в своей первоначальной редакции он предусматривал приравнивание электронных сигарет и кальянов к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу. В процессе его подготовки ко второму чтению было предложено распространить эти нормы на всю никотиносодержащую продукцию.

Закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" вступил в силу на всей территории России с 1 июня 2013 года, он запрещает курить на территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах, нельзя курить на территории санаторно-курортных учреждений, внутри госучреждений и на автомобильных заправочных станциях. Запрещено курение на борту самолетов (раньше решение о запрете курения в авиалайнерах принимали авиакомпании), в метро и на всех видах общественного транспорта. Курение около и внутри вокзалов, портов и аэропортов также считается нарушением закона. Чтобы закурить, требуется отойти от входа на 15 м.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность оборудования изолированных помещений для курения в аэропортах. Запрет на курение в аэропортах действовал около шести лет. Пассажирам разрешалось курить только на расстоянии не менее 15 м от входа в здание аэровокзала.