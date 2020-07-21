В Госдуме обсудят запрет продажи продукции с никотином детям и соответствующие штрафы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 21 июля рассмотрит во втором чтении проекты об ограничениях в части употребления никотинсодержащей продукции, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним и ужесточении наказания за подобное административное правонарушение.

Первая инициатива направлена на распространение норм антитабачного закона на никотинсодержащую продукцию. В частности, в отношении такой продукции предлагается распространить все действующие сегодня ограничения в части курения табака, а также штрафы за нарушение установленных ограничений. Так, в местах, где запрещено курить сигареты, также предлагается запретить употреблять никотинсодержащую продукцию, к которой относятся электронные сигареты, вейпы, никлэки, снюс и насвай.

Кроме того, на такую продукцию предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие сегодня в отношении табачных изделий. Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по охране здоровья также уточнил, что подобные ограничения коснутся и кальянов.

Кроме того, комитет также одобрил поправки, которые запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна.

Ограничения и запреты

Проект запрещает торговлю никотинсодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг на мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, несовершеннолетним гражданам.

Запрет также вводится и в отношении вовлечения детей в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции "путем покупки для них либо передачи им табачной продукции, табачных изделий или никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции, предложения либо требования употребить табачную продукцию, табачные изделия или никотинсодержащую продукцию любым способом".

Штрафы за продажу несовершеннолетним

На второе чтение также вынесен законопроект о внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который предусматривает существенное ужесточение ответственности как за продажу насвая и снюса, так и табачной продукции несовершеннолетним.

Согласно тексту, оптовая или розничная продажа насвая и снюса влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 4 тыс. рублей), на должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас от 7 тыс. до 12 тыс. рублей) и на юридических лиц - от 100 тыс. до 150 тыс. рублей (сейчас от 40 тыс. до 60 тыс.).

Кратно возрастают штрафы и за продажу несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий. Это повлечет за собой штраф для граждан в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. На данные момент такое правонарушение влечет штраф от 3 тыс. до 5 тыс. для граждан, от 30 тыс. до 50 тыс. для должностных лиц и от 100 тыс. до 150 тыс. для юридических лиц.