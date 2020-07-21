Опрос: треть россиян предпочли бы голосовать через интернет

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Треть россиян отдали бы предпочтение электронной форме голосования после его масштабного тестирования в ходе плебисцита по поправкам в конституцию и число сторонников интернет-голосования будет расти. Об этом говорится в совместном аналитическом докладе Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК), которые есть в распоряжении ТАСС.

На прошедшем общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в конституцию РФ было предусмотрено электронное голосование в Москве и Нижегородской области.

"Уже сейчас число сторонников электронного голосования достигло уровня, который невозможно игнорировать: более половины россиян готовы проголосовать через интернет, а треть граждан предпочли бы электронное голосование традиционной форме волеизъявления. Эти данные говорят о явном наличии запроса на дальнейшее внедрение инструмента и его масштабирование", - говорится в исследовании.

Так, в период с мая по июль 2020 года доля тех, кто одобряет возможность голосовать через интернет, выросла на 4 процентных пункта, достигнув 50%, а количество противников электронного голосования снизилось с 49% до 44%. Также на 2 процентных пункта, до 53%, увеличилось число респондентов, готовых лично участвовать в электронном голосовании. Отказались бы от новой формы волеизъявления 45% опрошенных. Доля тех, кто отдал бы предпочтение электронной форме, в период с мая по июль 2020 года выросла до 30% (на 7 п. п.).

Оценка перспектив

Авторы отмечают, что наиболее вероятным является постепенное расширение аудитории сторонников электронного голосования, которое будет зависеть от того, как часто этот инструмент будет применяться на выборах в единый день голосования. Можно утверждать, что применение электронного голосования на федеральных выборах может способствовать значительному росту интереса граждан к этому инструменту, считают эксперты.

Исследование показало, что минусы дистанционного голосования во многом являются следствием репутационных проблем самого института выборов в России. Так, топ-3 недостатка ЭГ, по мнению опрошенных: простор для фальсификаций (21%), риск утечки данных (15%) и отсутствие интернета/слабый интернет (12%). "Последний недостаток устраняется технологическим развитием и расширением цифровой инфраструктуры, а первые два - работой над имиджем самого института выборов в России", - заявляют эксперты.

Авторы делают вывод, что электронное голосование имеет резервы для дальнейшего распространения. По их мнению, удачный опыт, техническое совершенcтвование системы, а также повышение уровня информированности граждан, пока относительно невысокого, будут способствовать дальнейшему росту заинтересованности и готовности граждан включаться в процесс электронного голосования.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июля 2020 года, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.