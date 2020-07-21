В Приморье усилят контроль за базами отдыха из-за коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля. /ТАСС/. Административные комиссии усилят мониторинг соблюдения противоэпидемических мер базами отдыха в самом популярном у туристов Хасанском районе Приморского края. Такое поручение в ходе заседания оперативного штаба во вторник дал губернатор края Олег Кожемяко.

"94 новых случая коронавируса выявлено в Приморье за минувшие сутки. Чтобы не допустить роста заболеваемости в туристический сезон в одном из самых популярных мест отдыха жителей и гостей края - Хасанском районе - будет усилен мониторинг баз отдыха административными комиссиями. Такое поручение дал губернатор Приморского края Олег Кожемяко в ходе заседания оперативного штаба во вторник, 21 июля", - говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Административные комиссии по всему краю за последние сутки проверили 875 торговых точек, 187 объектов общественного питания, более тысячи единиц общественного транспорта и такси, свыше 70 баз отдыха и пляжей. Составлено 77 протоколов об административных правонарушениях. Олег Кожемяко подчеркнул, что с началом туристического сезона необходимо увеличить число административных комиссий в Хасанском районе. В их состав войдут сотрудники правоохранительных органов, МЧС, Роспотребнадзора.

Всего в крае зарегистрировано уже 5 734 человека с коронавирусом, выздоровели 4 256 жителей края, летальных исходов - 65. Лабораторно обследован на коронавирус за все время 208 701 человек. Как отмечают в Минздраве края, суточное число зараженных в регионе за последнюю неделю выросло почти вдвое. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий ношение средств индивидуальной защиты, в том числе масок и, при необходимости, перчаток, соблюдение социальной дистанции при посещении магазинов, парков и других общественных мест.

Хасанский район находится на юге края и граничит с КНР и КНДР. Он является популярным местом отдыха жителей и гостей Приморья. Здесь красивая и во многом уникальная природа, большую часть территории и акватории района занимают национальный парк "Земля леопарда" и Дальневосточный морской заповедник. Численность населения района составляет около 30,5 тыс. человек.