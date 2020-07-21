СМИ: административный центр Хайнаня ввел тотальный мониторинг сточных вод в больницах

ХАЙКОУ, 21 июля. /ТАСС/. Власти города Хайкоу - административного центра южнокитайской провинции Хайнань - ввели систему "тотального мониторинга" сточных вод во всех местных медицинских учреждениях. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, комплекс соответствующих мер на днях был утвержден на заседании представителей руководства комитетов здравоохранения всех районов Хайкоу. "Такой механизм контроля за качеством водных ресурсов на Хайнане начинает действовать впервые", - рассказал СМИ представитель городского управления по защите окружающей среды.

Для внедрения новых стандартов правительство организовало специальные курсы повышения квалификации для лиц, на которых будет возлагаться ответственность за мониторинг. Их задача - обеспечить безопасность переработки сточных вод, которые, как отмечается, представляют определенные эпидемиологические риски. В общей сложности нововведение коснулось 1 тыс. медучреждений.

Ранее власти сообщили, что очистительные сооружения КНР ежедневно способны перерабатывать свыше 6,2 тыс. т воды, которая была использована в больницах. Это на 27% больше, чем в январе, когда в Китае началось распространение нового коронавируса. Несмотря на то, что на Хайнане не наблюдается вспышек каких-либо инфекций, руководство провинции планирует постоянно повышать эффективность мер, способствующих обеспечению высоких стандартов в области здравоохранения.

Согласно "Плану формирования сети водоснабжения", к 2035 году хайнаньская администрация полностью решит проблему нехватки водных ресурсов и завершит формирование системы их эффективного перераспределения, а также очистки. Власти планируют полностью модернизировать единую сеть водоснабжения острова, где площадь искусственного орошения превысит 5,3 тыс. кв. км.