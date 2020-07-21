Врио губернатора Дегтярев опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом он сообщил журналистам во вторник в Хабаровске.
"Сегодня будем знакомиться с краевым правительством, с представителями федеральных органов исполнительной власти на местах и обязательно заслушаем отчет о состоянии дел по распространению коронавирусной инфекции. Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию. И я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию", - сказал Дегтярев.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева на заседании оперативного штаба в понедельник сообщила, что недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений он составлял 1,7%. По данным на 20 июля, всего в Хабаровском крае нарастающим итогом заболели 6 088 человек. Показатель заболеваемости составил 462,7 на 100 тысяч населения. В ДФО эта цифра - 408,3, а по России - 525,8.
Средства на нацпроекты
Дегтярев также намерен сохранить объем средств на нацпроекты.
"Мы с Владимиром Владимировичем Путиным обсудили первоочередные задачи, через месяц президент ждет меня с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае, в первую очередь, в экономике и по нацпроектам. Вы знаете, что президент поручил правительству уточнить национальные проекты, и моя задача как временно исполняющего обязанности губернатора, во-первых, сохранить все те ресурсы, которые заложены для хабаровчан и Хабаровского края, и приумножить по отдельным статьям", - сказал Дегтярев.
Он уточнил, что ему предстоит напряженная работа. Дегтярев намерен динамично передвигаться по региону, встречаться с людьми и посещать предприятия.
В данную новость были внесены изменения (08:12 мск) - добавлена информация о сохранении объема средств на нацпроекты