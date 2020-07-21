Врио губернатора Дегтярев опасается ухудшения ситуации с коронавирусом в Хабаровском крае

"Сегодня будем знакомиться с краевым правительством, с представителями федеральных органов исполнительной власти на местах и обязательно заслушаем отчет о состоянии дел по распространению коронавирусной инфекции. Есть тревожные сигналы, есть опасения, что пандемия в Хабаровском крае может в очередной раз продемонстрировать свою агрессию. И я хотел бы призвать всех соблюдать социальную дистанцию", - сказал Дегтярев.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет уже 10 недель подряд. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева на заседании оперативного штаба в понедельник сообщила, что недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений он составлял 1,7%. По данным на 20 июля, всего в Хабаровском крае нарастающим итогом заболели 6 088 человек. Показатель заболеваемости составил 462,7 на 100 тысяч населения. В ДФО эта цифра - 408,3, а по России - 525,8.

Средства на нацпроекты

Дегтярев также намерен сохранить объем средств на нацпроекты.