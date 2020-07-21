Геном коронавируса серьезно не изменился за время циркуляции в России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора исследовали геномы нового коронавируса, выделенные в разное время с момента начала эпидемии в России. Они не претерпели значительных изменений за время циркуляции вируса в стране, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в ведомстве.

"На настоящий момент в Российской Федерации прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса, которые были выделены в разные временные точки от начала выявления патогена на территории страны. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует, что изменения вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации незначительны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что каждый месяц осуществляется чтение 150 геномов вируса. Кроме того, проводится углубленный генетический анализ для выявления возможных мутаций. "Изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса", - добавили в Роспотребнадзоре.