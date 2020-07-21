Минобрнауки намерено оценивать качество подготовки иностранцев в рамках нового проекта

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России намерено оценивать качество подготовки иностранцев, поступающих в российские вузы, в рамках нового проекта по повышению конкурентоспособности вузов - программы стратегического академического лидерства. Об этом заявил во вторник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков во время совещания с ректорами вузов Сибирского федерального округа.

"Обращаю внимание, что в критериях и индикаторах вы не найдете линейного показателя, ориентированного на иностранцев. Мы считаем, что надо сместить акценты от приема иностранцев вообще", - заявил Фальков.

По мнению министра, само по себе количество иностранных студентов "мало что дают стране и далеко не всегда что-то дает регионам". С одной стороны, большое число иностранцев является признаком интернационализации вуза, с другой - вызывает большое количество вопросов в регионах.

"Мы ввели критерий - прием в магистратуры национальных исследовательских и национальных опорных университетов из 500 лучших вузов мира. Мы считаем, что здесь важно посмотреть на качество иностранцев, чтобы они не просто к нам поступали, а чтобы они делали вклад в развитие страны, в том числе экономику", - сообщил Фальков.

Предполагаемый срок реализации программы академического лидерства - десять лет, в два этапа: 2020-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей. Новая программа пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов "5-100", срок действия которой завершается в 2020 году.