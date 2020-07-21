Япония из-за пандемии призвала отказаться от поездок еще в 17 стран

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Власти Японии расширили список государств, куда не рекомендуется выезжать гражданам из-за ситуации с пандемией коронавируса, внеся в него еще 17 стран. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

"Третий [из четырех] уровень опасности присвоен 17 станам, их общее число достигло 146", - сказал глава ведомства. По его словам, в новый список государств среди прочих включены Узбекистан, Непал и Венесуэла.

Ранее из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан 129 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Белоруссию, Украину. При этом Япония и Вьетнам уже частично возобновили авиационное сообщение. Мотэги также отмечал, что вопрос возобновления поездок обсуждается с властями Австралии, Таиланда и Новой Зеландии.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 26,5 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 001.

Всего в стране выздоровели порядка 20 тыс. человек. При этом 47 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 14,5 млн человек, более 606 тыс. умерли.