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Пандемия коронавируса нового типа

Китай обязует пассажиров предоставлять перед полетом отрицательный тест на COVID-19

Тестирование должно проводиться в учреждениях, утвержденных посольствами страны за рубежом

ТАСС, 21 июля. Пассажиры, направляющиеся в Китай, должны будут предоставлять при посадке на самолет отрицательный тест на заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на совместное заявление Управления гражданской авиацией и Главного таможенного управления КНР.

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Граждане Китая и иностранцы, направляющиеся в КНР, должны сдать анализы на COVID-19 не более чем за пять дней до полета. Тестирование должно проводиться в учреждениях, утвержденных посольствами КНР за рубежом.

Граждане Китая могут сфотографировать отрицательный тест и загрузить его в специальное приложение, отражающее их "код здоровья". Пассажиры из других стран должны обратиться в посольство или консульство КНР со справкой об отрицательном тесте для подтверждения нормального состояния здоровья.

Авиакомпании несут ответственность за проверку документов о состоянии здоровья клиентов перед посадкой. Пассажиры, которые не отвечают соответствующим требованиям, не смогут попасть в самолет.

Китайские власти выявили за прошедшие сутки в материковой части страны 11 случаев заболевания COVID-19. В медицинских учреждениях находятся 242 пациента с коронавирусом (за минувший день выздоровели 18), у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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