В Волгограде откроется новый мемориальный комплекс в День ВМФ

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Военно-исторический мемориальный комплекс в память о подвиге моряков Волжской военной флотилии откроется в Волгограде в День Военно-морского флота, 26 июля. Во время открытия бронекатер БК-31, затонувший осенью 1942 года, отправится в виртуальное плавание с помощью спецэффектов нового музейного комплекса, сообщила ТАСС директор по развитию частного военно-исторического музея "Наследие", руководитель проекта Анна Василевская.

"26 июля, в День ВМФ, в Волгограде откроется уникальный в своем архитектурном и концептуальном решении мемориальный комплекс в память о моряках Волжской военной флотилии, героически сражавшихся во время Сталинградской битвы. Бронекатер БК-31, затонувший осенью 1942 года, будет обрамлен в гигантский стеклянный куб. Это поможет создать виртуальное движение корабля по водной глади, для воплощения такого эффекта также будет использована инсталляция "Волна", световое и звуковое сопровождение", - рассказала руководитель проекта.

Бронекатер БК-31 затонул 9 октября 1942 года у острова Голодный на середине Волги напротив Сталинграда. Один вражеский снаряд прошел через носовую часть, два других попали в моторный отсек. Команда во главе с 23-летним Павлом Никитиным героически сражалась до последнего, на бронекатере на левый берег Волги они переправляли раненых бойцов, мирных жителей.

"В ходе сложной инженерной операции по поднятию корабля со дна Волги в 2017 году нашли останки 11 человек, предположительно, членов экипажа. Провели работу в архивах Министерства обороны РФ, удалось установить имена пяти героев-краснофлотцев. Весь экипаж перезахоронили на Россошинском военно-мемориальном комплексе под Волгоградом. Реставрационно-восстановительные работы бронекатера длились более двух лет, Министерство обороны РФ наградило участников проекта "БК-31" памятными медалями", - отметила Василевская.

По ее словам, музей "Наследие" при поддержке Фонда президентских грантов приступил к реализации образовательного проекта "Бронекатер БК-31. Поиск". В сентябре планируется открыть интерактивную выставку, основанную на боевой истории бронекатера. Экспозиция расскажет о подвиге и судьбе краснофлотцев, здесь представят личные вещи воевавших и воспоминания их родных, исторические факты, информация о работе поисковиков и тех, кто принял участие в реконструкции бронекатера.