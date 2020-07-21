Стелу "Город трудовой доблести" установят в Ижевске рядом с монументом "Дружба народов"

ИЖЕВСК, 21 июля. /ТАСС/. Стела, которую установят в 20 городах, имеющих звание "Город трудовой доблести", появится в Ижевске на площади рядом с монументом "Дружбы народов". Об этом сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Олег Бекмеметьев.

"Так, большинством голосов горожане приняли решение, что стела должна стоять на площади рядом с монументом "Дружба народов". Известный историк и краевед, почетный гражданин города Ижевска Евгений Шумилов предложил назвать территорию эспланады - "Площадь трудовой доблести", - написал Бекмеметьев.

Он отметил, что вид стелы определят художники и скульпторы. Совместно с Союзом архитекторов Удмуртии объявят конкурс на лучший эскиз, итоги планируют подвести до 31 августа.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в перечень которых вошел и Ижевск.

В годы войны предприятия Удмуртии были основными поставщиками оружия и боеприпасов. Ижевский машиностроительный завод в 1941-1945 гг. выпустил более 11,1 млн единиц стрелкового оружия.

О месте расположения

Идея строительства памятника, посвященного дружбе удмуртского и русского народов, появилась в преддверии 400-летия присоединения Удмуртии к России. Закладной камень установили в 1958 году рядом с пересечением улиц Пушкинской и Лихвинцева, но в связи с последующим формированием торжественного ансамбля эспланады памятник соорудили западнее. Открытие монумента состоялось лишь 26 июня 1972 года и было приурочено к 50-летию образования СССР.

Монумент представляет собой две параллельно стоящие 53-метровые стелы, выполненные из нержавеющей стали, олицетворяющие два братских народа. Стелы монумента соединяются ажурным скульптурным рельефом. Две женские фигуры в русском и удмуртском национальных костюмах, олицетворяющие Россию и Удмуртию, высоко поднимают полотнище знамени, трепещущее на ветру. С другой стороны монумента в просвете между стелами размещен вертикальный геральдический рельеф с символами республики. Все скульптурные детали выполнены из меди. На боковых крыльях пилонов написано на удмуртском и русском языках: "Слава великой братской дружбе русского и удмуртского народов".

В 2008 году, к празднованию 450-летия присоединения Удмуртии к России, монумент отреставрировали.