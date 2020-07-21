Вопрос регистрации вакцины от коронавируса центра Гамалеи обсудят по завершении испытаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вторая фаза клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, находится на завершающем этапе. Вопрос о госрегистрации будет решаться после ее завершения, сообщил во вторник помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

"В настоящее время II фаза клинических испытаний вакцины, разработанной НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России продолжается и находится на завершающем этапе. По их окончании будет решаться вопрос о ее государственной регистрации", - сказал он.

Ранее первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию "Аргументы и факты" рассказал, что первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые НИЦ им. Гамалеи, готова.