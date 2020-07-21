В Петербурге 20 июля стало самым жарким днем месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Понедельник, 20 июля, стал сам жарким днем месяца в Санкт-Петербурге. Столбик термометра впервые в июле поднялся до отметки 26,8 градуса, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Вчера днем в Санкт-Петербурге отмечена самая высокая температура воздуха за весь июль. Максимальная температура достигла 26,8 градуса. Жаркий день повысил также и среднюю температуру, в связи с чем аномалия температуры в Санкт-Петербурге снова стала положительной, превысив немного месячную норму", - рассказал собеседник агентства.

В среду в город придет похолодание, ожидаются дожди. "Под влиянием очередного циклона погода испортится до выходных дней", - отметил Колесов. Температура воздуха днем будет постепенно снижаться, в среду - до 19-21 градуса, в четверг - до 16-18 градусов, в каждый из дней прогнозируются кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что июнь этого года в Санкт-Петербурге стал одним из пяти самых теплых за почти полуторавековую историю метеонаблюдений, средняя температура воздуха за месяц на 3,5 градуса превысила норму. В первом месяце лета 2020 года в городе было зафиксировано два температурных рекорда, причем подряд: 17 (27,7 градуса) и 18 июня (32,4 градуса). В эти дни были перекрыты прежние максимумы, установленные в 1905 году.