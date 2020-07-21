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Дело в отношении Сергея Фургала

Мэр Хабаровска призвал прекратить несогласованные акции из-за ситуации с коронавирусом

Градоначальника подчеркнул, что надо заниматься вопросами развития города и всего региона

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Несогласованные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала необходимо прекращать из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил журналистам мэр Хабаровска Сергей Кравчук после встречи с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

"Их [несогласованные акции] надо прекращать. Надо заниматься теми вопросами, которыми мы всегда занимались: развивать город Хабаровск, развивать Хабаровский край. <…> Эти мероприятия совершенно не нужны. Мы сегодня получили всплеск заболеваемости коронавирусом", - сказал Кравчук.

Акции в поддержку Фургала проводятся в Хабаровске вторую неделю, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. 

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РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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