Мэр Хабаровска призвал прекратить несогласованные акции из-за ситуации с коронавирусом

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Несогласованные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала необходимо прекращать из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил журналистам мэр Хабаровска Сергей Кравчук после встречи с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

"Их [несогласованные акции] надо прекращать. Надо заниматься теми вопросами, которыми мы всегда занимались: развивать город Хабаровск, развивать Хабаровский край. <…> Эти мероприятия совершенно не нужны. Мы сегодня получили всплеск заболеваемости коронавирусом", - сказал Кравчук.

Акции в поддержку Фургала проводятся в Хабаровске вторую неделю, несмотря на запрет массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.